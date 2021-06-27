Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:40Заразились
на 26.06В России 5 430 753+21 665В мире 180 733 756+323 676

Партия Пашиняна официально победила на выборах в парламент Армении

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Партия и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" победила на досрочных выборах в парламент, прошедших 20 июня, свидетельствуют окончательные данные Центральной избирательной комиссии.

"Партия "Гражданский договор" набрала 53,91% голосов избирателей", - заявил глава ЦИК Тигран Мукучян на заседании комиссии в воскресенье.

По его словам, блок экс-президента Армении Роберта Кочаряна "Армения" набрал 21,9% голосов. Блок "Честь имею", сформированный вокруг Республиканской партии экс-президента Армении Сержа Саргсяна и партии "Отечество" бывшего главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна, набрал 5,22%.

Остальные 22 партии не преодолели необходимый проходной барьер. Для партий он составляет 5%, для блоков - 7%.

Мукучян отметил, что в списках избирателей числилось 2 млн 595 тыс. 512 человек, проголосовали 1 млн 281 тыс. 997 избирателей, или 49,39%.

Согласно Избирательному кодексу, если проходной барьер преодолевают лишь две политические силы, то мандаты получит и не преодолевшая барьер третья сила (блок или партия), набравшая наибольшее количество голосов. По итогам выборов это блок "Честь имею".

Парламент Армении избирается сроком на пять лет. Национальное собрание должно состоять минимум из 101 депутата, в предыдущем парламенте было 132 депутата. Мандаты распределяет ЦИК.

Согласно Избирательному кодексу, если какая-либо политическая сила набирает большинство голосов, то количество мандатов остальных политических сил не должно быть меньше 1/3 от числа мандатов победившей силы. Право формировать правительство и выдвигать кандидата на пост премьера принадлежит парламентскому большинству.

Президент республики немедленно назначает премьер-министром кандидата, избранного Национальным собранием. После назначения премьера в 15-дневный срок формируется правительство.

Армения Никол Пашинян

Новости по теме

Новости

В ДНР сообщили об обстреле Горловки со стороны украинских военных

Что случилось этой ночью: воскресенье, 27 июня

Пандемия коронавируса

Япония потребует ежедневной сдачи тестов от спортсменов из стран с "дельта"-штаммом перед ОИ

Япония потребует ежедневной сдачи тестов от спортсменов из стран с "дельта"-штаммом перед ОИ

Трамп заявил, что политика Байдена ведет страну к "катастрофе"

Трамп заявил, что политика Байдена ведет страну к "катастрофе"

Число жертв при крушении здания во Флориде выросло до пяти

Число жертв при крушении здания во Флориде выросло до пяти
Пандемия коронавируса

Глава минздрава Великобритании ушел в отставку

Глава минздрава Великобритании ушел в отставку

Автомобиль врезался в ворота посольства РФ в Минске

Работу спасателей на месте обрушения дома во Флориде осложнил пожар

Работу спасателей на месте обрушения дома во Флориде осложнил пожар

В Финляндии заявили о случаях COVID среди вернувшихся из Петербурга болельщиков

Эрдоган объявил о начале строительства дублирующего Босфор канала

Эрдоган объявил о начале строительства дублирующего Босфор канала
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');