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В РФ за сутки выявлено более 22,5 тыс. новых случаев COVID-19

В РФ за сутки выявлено более 22,5 тыс. новых случаев COVID-19
Фото: Valya Egorshin/NurPhoto via Getty Images

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Еще 22 589 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа выявили в России за сутки, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием.

В стране умерли за сутки 790 человек, наибольшее число скончавшихся в Москве - 76, в Санкт-Петербурге - 54, в Краснодарском крае - 32.

Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 161 715.

Поправились и выписаны 5,679 млн человек, в том числе 20 096 за последние сутки.

В Москве зафиксировано 2 502 новых случая заболевания, в Петербурге за сутки 1 906 новых заболевших, в Московской области - 1 517.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 6 млн 356 784 случая коронавирусной инфекции.

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