В РФ за сутки выявлено более 22,5 тыс. новых случаев COVID-19
Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Еще 22 589 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа выявили в России за сутки, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием.
В стране умерли за сутки 790 человек, наибольшее число скончавшихся в Москве - 76, в Санкт-Петербурге - 54, в Краснодарском крае - 32.
Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 161 715.
Поправились и выписаны 5,679 млн человек, в том числе 20 096 за последние сутки.
В Москве зафиксировано 2 502 новых случая заболевания, в Петербурге за сутки 1 906 новых заболевших, в Московской области - 1 517.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 6 млн 356 784 случая коронавирусной инфекции.