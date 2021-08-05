Учения РФ, Таджикистана и Узбекистана начались на границе с Афганистаном

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Совместные учения России, Таджикистана и Узбекистана с участием более 2,5 тыс. военнослужащих начались в Хатлонской области Таджикистана, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) в четверг.

В учениях России, Таджикистана и Узбекистана будет задействовано около 500 единиц вооружения и военной техники, в том числе от российской стороны - до 420 единиц. Основу российского воинского контингента составят подразделения 201-й военной базы, в частности, горные мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения, а также подразделения специального назначения и специалисты подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Центрального военного округа.

Церемония открытия учений прошла на полигоне "Харб-Майдон" в Хатлонской области Таджикистана.

Учения проходят на фоне обострения обстановки в Афганистане. США и их союзники должны вывести свои войска из Афганистана к 11 сентября этого года. Вывод войск проходит на фоне активизации движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация). С мая талибы проводят масштабную наступательную операцию и теснят правительственные силы. По данным СМИ, талибы контролируют более 100 районов Афганистана.

После распада СССР таджикско-афганскую границу охраняли российские пограничники. В 2005 году охрана границы полностью перешла в ведение комитета по охране госграницы Таджикистана, российские пограничники были выведены из Таджикистана. Погрануправление ФСБ РФ в Таджикистане было преобразовано в оперативную погрангруппу без войсковой составляющей.

В Таджикистане действует 201-я российская военная база. Это наиболее крупный военный объект России (входит в состав Центрального военного округа) за ее пределами. 21 июля стало известно о решении российских военных усилить военную базу в Таджикистане новой бронетехникой. Ее подразделения получили 17 современных боевых машин пехоты БМП-2. 24 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава военного ведомства Таджикистана Шерали Мирзо обсудили ходе переговоров по телефону совместные меры по нейтрализации угроз из-за обострения ситуации в Афганистане.

2 августа пресс-служба ЦВО сообщила об увеличении численности российского воинского контингента в совместном с Узбекистаном и Таджикистаном учении с 1 тыс. до 1,8 тыс., а техники - вдвое, до 420 единиц. Общее же количество задействованных в маневрах трех стран людей и техники возросло до 2,5 тыс. и порядка 500 единиц соответственно.