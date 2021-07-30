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РФ и Узбекистан начнут учения на границе с Афганистаном

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Старт совместных учений РФ и Узбекистана в районе, граничащем с Афганистаном, запланирован на пятницу.

В РоссииРФ начала переброску войск на учения у границы Узбекистана с АфганистаномРФ начала переброску войск на учения у границы Узбекистана с АфганистаномЧитать подробнее

Как сообщал ранее Центральный военный округ, около 1,5 тыс. военнослужащих Вооруженных сил РФ и Узбекистана примут участие в совместных учениях, которые продлятся до 10 августа в Сурхандарьинской области Республики Узбекистан. Практические действия учений запланированы на полигоне "Термез" в районе, граничащем с Афганистаном, с привлечением около 200 единиц военной техники, в том числе авиационной.

Ожидается участие звена штурмовых самолетов Су-25СМ с российской авиабазы "Кант" в Киргизии, которая является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства.

Учения пройдут на фоне обострения ситуации в Афганистане. США и их союзники должны вывести свои войска из Афганистана к 11 сентября этого года. Вывод войск проходит на фоне активизации в Афганистане движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация). С мая талибы проводят масштабную наступательную операцию и теснят правительственные силы.

По данным СМИ, талибы контролируют более 100 районов Афганистана.

Как сообщал "Интерфакс", с 5 по 10 августа у границы с Афганистаном - в Хатлонской области Таджикистана - пройдет совместное учение военнослужащих России, Узбекистана и Таджикистана.

Узбекистан Афганистан Россия

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