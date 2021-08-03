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Военная база РФ в Таджикистане получила партию модернизированных БМП

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Российская военная база в Таджикистане получила на вооружение модернизированные БМП-2М, сообщает пресс-служба Центрального военного округа во вторник.

"Партия из 17-ти модернизированных боевых машин пехоты (БМП-2М) поступила на вооружение 201-й российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане. Новые боевые машины предназначены для замены устаревших образцов техники мотострелковых подразделений", - говорится в сообщении.

БМП-2М имеют автоматическую систему управления огня, позволяющую командиру и наводчику действовать как единое целое в дневное и ночное время. Также машины оснащены приборами панорамного прицеливания и наблюдения и новой радиостанцией Р-168 "Акведук", способной устойчиво работать в условиях радиоэлектронного воздействия со стороны противника.

БМП-2М предназначена для транспортировки военнослужащих к переднему краю, повышения их мобильности, вооруженности и защищенности.

Раннее сообщалось, что российскую военную базу в Таджикистане усиливают бронетехникой на фоне обострения обстановки в Афганистане.

США и их союзники должны вывести свои войска из Афганистана к 11 сентября этого года. Вывод войск проходит на фоне активизации в Афганистане движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация). С мая талибы проводят масштабную наступательную операцию и теснят правительственные силы.

По данным СМИ, талибы контролируют более 100 районов Афганистана.

После распада СССР таджикско-афганскую границу охраняли российские пограничники. В 2005 году охрана границы полностью перешла в ведение комитета по охране госграницы Таджикистана, российские пограничники были выведены из Таджикистана. Погрануправление ФСБ РФ в Таджикистане было преобразовано в оперативную погрангруппу без войсковой составляющей.

В Таджикистане действует 201-я российская военная база. Это наиболее крупный военный объект России (входит в состав Центрального военного округа) за ее пределами.

На фоне обострения обстановки в Афганистане РФ, Таджикистан и Узбекистан проведут с 5 по 10 августа совместное учение в Хатлонской области. В нем будет задействовано более 2,5 тыс. военнослужащих и около 500 единиц вооружения и военной техники, в том числе модернизированные БМП-2М. При этом российская группировка на учении увеличена до 1,8 тыс. человек, а количество техники - вдвое. Основу российского контингента на учении составят подразделения 201-й военной базы (входит в состав Центрального военного округа).

Учение пройдет в три этапа. В ходе маневров военные, по данным командующего ЦВО Александра Лапина, отработают подготовку к ведению боевых действий совместной группировкой войск по разгрому отрядов незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию союзного государства.

Россия Таджикистан Афганистан

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