РФ увеличила число военных до 1,8 тыс. человек у границы с Афганистаном

Вдвое возросло количество привлекаемой на совместное учение военной и специальной техники

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Центральный военный округ (ЦВО) увеличил численность российского воинского контингента в совместном с Узбекистаном и Таджикистаном учении, которое пройдет 5-10 августа у границы с Афганистаном, сообщает пресс-служба ЦВО в понедельник.

"Численность личного состава увеличена до 1,8 тыс. военнослужащих, а также вдвое - до 420 единиц возросло количество привлекаемой на совместное учение военной и специальной техники. Наращивание сил и средств осуществлено за счет артиллерийских, танковых, мотострелковых и разведывательных подразделений 201-й военной базы", - говорится в сообщении.

Соответствующее решение принял командующий ЦВО Александр Лапин. Всего в учении от трех стран будет задействовано более 2,5 тыс. военнослужащих и около 500 единиц вооружения и военной техники, уточняет ЦВО.

Ранее сообщалось, что в учении России, Узбекистана и Таджикистана у границы с Афганистаном - в Хатлонской области Таджикистана - примут участие более 1,5 тыс. военнослужащих, в том числе около 1 тыс. российских, также будет задействовано около 300 единиц вооружения и военной техники.

В ходе учения военные, по данным командующего ЦВО Александра Лапина, отработают подготовку к ведению боевых действий совместной группировкой войск по разгрому отрядов незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию союзного государства. Основу российского контингента на учении составят подразделения 201-й военной базы (входит в состав Центрального военного округа). Учение пройдет в три этапа. На первом военные отработают подготовку к совместной операции объединенной группировки войск (сил) Вооруженных сил трех стран по уничтожению террористических бандформирований. На втором выполнят задачи по уничтожению вторгшихся на территорию союзного государства условных бандгрупп, на заключительном - уничтожение радикальных террористических группировок при пересечении государственной границы, уточняла пресс-служба ЦВО.

Учения пройдут на фоне обострения ситуации в Афганистане.