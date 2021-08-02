ВВС Афганистана нанесли удары по позициям талибов в Гильменде

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - В понедельник вечером боевая авиация Афганистана нанесла удары по позициям боевиков движения "Талибан" (запрещено в России) в окрестностях города Лашкаргох, центра провинции Гильменд на юге страны, убито 11 боевиков. Об этом сообщили в пресс-центре Минобороны ИРА.

"11 террористов были убиты в результате авиаудара, нанесенного ВВС ИРА по окраине провинциального центра Гильменд сегодня вечером. Среди убитых боевиков глава "теневой" администрации талибов в уезде Болан Мавлави Наматулла", - говорится в сообщении.

Между тем, итальянский неправительственный медицинский центр в Лашкаргохе "Emergency.ngo" сообщил в Твиттере, что бои в городе продолжаются, растет число раненых и погибших.

"Бои продолжаются в Лашкаргох-Гельменде. Информация из нашей больницы: прибыло еще 23 пациента, нуждающихся в срочном лечении и перенесших серьезную операцию. Еще пять человек погибли по прибытии, 28 человек с менее серьезными травмами были переданы в другие учреждения", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению пресс-центра Минобороны страны, за прошедшие сутки боевики движения "Талибан" понесли рекордные потери - 455 убитыми и 232 - ранеными.

Столь большие потери талибов военные связывают с ожесточенными боями за города Лашкаргох, центр провинции Гильменд на юге страны, и Герат, центр одноименной провинции на западе страны. Активные боевые действия в течение суток продолжались также на территории провинций Нангархар, Пактия, Пактика, Логар, Кандагар, Фарьяб, Джаузджан, Балх, Саманган, Тахар, Кундуз, Баглан и Каписа.