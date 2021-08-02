Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:57Заразились
на 02.08В России 6 312 185+23 508В мире 198 337 843+465 621
Спортивная гимнастика12:30Мужчины, Финал  Южная Корея Россия АрменияПодробнееБорьба13:30Мужчины, Бои за 3-е место  Россия КитайПодробнееБорьба13:30Мужчины, Бои за 3-е место  Россия ТурцияПодробнееСпортивная гимнастика11:45Женщины, Финал  США Италия Россия ЯпонияПодробнее

ВВС Афганистана нанесли удары по позициям талибов в Гильменде

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - В понедельник вечером боевая авиация Афганистана нанесла удары по позициям боевиков движения "Талибан" (запрещено в России) в окрестностях города Лашкаргох, центра провинции Гильменд на юге страны, убито 11 боевиков. Об этом сообщили в пресс-центре Минобороны ИРА.

"11 террористов были убиты в результате авиаудара, нанесенного ВВС ИРА по окраине провинциального центра Гильменд сегодня вечером. Среди убитых боевиков глава "теневой" администрации талибов в уезде Болан Мавлави Наматулла", - говорится в сообщении.

Между тем, итальянский неправительственный медицинский центр в Лашкаргохе "Emergency.ngo" сообщил в Твиттере, что бои в городе продолжаются, растет число раненых и погибших.

"Бои продолжаются в Лашкаргох-Гельменде. Информация из нашей больницы: прибыло еще 23 пациента, нуждающихся в срочном лечении и перенесших серьезную операцию. Еще пять человек погибли по прибытии, 28 человек с менее серьезными травмами были переданы в другие учреждения", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению пресс-центра Минобороны страны, за прошедшие сутки боевики движения "Талибан" понесли рекордные потери - 455 убитыми и 232 - ранеными.

Столь большие потери талибов военные связывают с ожесточенными боями за города Лашкаргох, центр провинции Гильменд на юге страны, и Герат, центр одноименной провинции на западе страны. Активные боевые действия в течение суток продолжались также на территории провинций Нангархар, Пактия, Пактика, Логар, Кандагар, Фарьяб, Джаузджан, Балх, Саманган, Тахар, Кундуз, Баглан и Каписа.

Афганистан Талибан

Новости

Число погибших в ДТП в Анталье выросло до четырех

Туроператор сообщил о гибели троих россиян в ДТП в Анталье

В Турции разбился автобус с российскими туристами

В ЕС привились от коронавируса 60% взрослых жителей

Олимпиада-2020

Белорусской бегунье Тимановской отказали в участии в стартах на 200 м в Токио

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Правозащитница узнала, что Акаев не уведомил семью о возвращении в Бишкек

В Греции из-за рекордной жары вспыхнули крупные пожары

В Греции из-за рекордной жары вспыхнули крупные пожары
Олимпиада-2020

Варшава выдала гуманитарную визу Кристине Тимановской

Варшава выдала гуманитарную визу Кристине Тимановской

Первый президент Киргизии Акаев доставлен в Бишкек

Первый президент Киргизии Акаев доставлен в Бишкек
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');