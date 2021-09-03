Для приезжающих в РФ из Британии отменят двухнедельную изоляцию

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Для приезжающих в Россию из Великобритании с 4 сентября отменяется обязательная двухнедельная изоляция, следует из постановления главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой.

Согласно документу, опубликованному в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации, постановление главного санитарного врача РФ от 21.12.2020 № 43 "Об обеспечении режима изоляции лиц, прибывших из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в целях предотвращения распространения COVID-19" признается утратившим силу.

Решение вступает в силу с 4 сентября.

Постановление об обязательной двухнедельной изоляции по месту жительства или пребывания для приезжающих в РФ из Великобритании и Северной Ирландии было издано в конце декабря 2020 года на фоне рисков распространения "британского" штамма корнавируса.

Тогда же в декабре оперштабом по предупреждению завоза и распространении новой коронавирусной инфекции на территории России было принято решение о приостановлении авиасообщения с Великобританией.

Со 2 июня в связи с улучшением эпидемиологической обстановки РФ возобновила полеты в Великобританию.