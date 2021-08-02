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Вакцинированных из США или ЕС освободили от карантина при прибытии в Великобританию

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Люди, которые были полностью вакцинированы в США или Европейском Союзе, больше не должны будут изолироваться при прибытии из стран желтого списка в Великобританию, сообщает BBC News.

Это изменение вступает в силу по всей стране с 04:00 по восточному времени в понедельник. Правительство Великобритании заявило, что это нововведение, о котором было объявлено на прошлой неделе, поможет воссоединить семьи и друзей, чьи близкие живут за границей. Дети до 18 лет будут освобождены от изоляции, а некоторым не придется проходить тестирование, в зависимости от их возраста. Также в рамках изменений международные круизные лайнеры смогут отправляться из Англии с понедельника (после 16-месячной паузы). Международные круизы из Северной Ирландии разрешены с субботы.

Руководства авиакомпаний приветствовали этот шаг, но призывают добавить больше стран в зеленый список путешествий.

С 19 июля полностью вакцинированные люди в Великобритании не должны изолироваться при прибытии из стран желтого списка, но все остальные путешественники обязаны при этом находиться на карантине в течение 10 дней.

Хроника 09 января 2020 года – 02 августа 2021 годаПандемия коронавируса
Великобритания COVID-19 Коронавирус

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