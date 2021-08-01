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В Великобритании начнут стимулирующие акции для вакцинации молодежи

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения Великобритании заявило, что в стране начнут предлагать скидки на заказ еды и такси молодым людям, привившимся от коронавируса. Об этом сообщает BBC News.

Чиновники указали, что позже опубликуют подробности стимулирующей программы. На данный момент известно, что партнерами акции будут такие компании как Uber, Bolt, Deliveroo и Pizza Pilgrims.

По данным министерства, около 67% жителей Великобритании в возрасте от 18 до 29 лет получили по одной дозе вакцины от COVID-19. При этом свыше 72% взрослого населения страны поставили по два укола, а 88,5% - по одному.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что намерен с конца сентября обязать ночные клубы и организаторов массовых мероприятий в Англии впускать только полностью вакцинированных от COVID-19 посетителей.

Хроника 09 января 2020 года – 01 августа 2021 годаПандемия коронавируса
коронавирус Великобритания

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