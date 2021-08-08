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Несколько человек пропали без вести после лесного пожара в Калифорнии

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Несколько человек пропали без вести после того, как пожар Dixie пронесся по Северной Калифорнии в субботу, сообщает Axios со ссылкой на местные власти.

Офис шерифа округа Пульмас (штат Калифорния) заявил, что полиция пытается подтвердить местонахождение пяти человек, двое из которых были объявлены в безопасности, но официального контакта не было. Четверо из них являются жителями опустошенного пожаром Гринвилла, один человек - из Честера. Имена пяти пропавших без вести лиц: Роберт Нельсон из Честера, Донна Шелтон из Гринвилла, Диана Допперт из Гринвилла и Шенандоа Лизенби из Гринвилла, согласно заявлению, сообщает ABC News.

По состоянию на субботу пожар был локализован на 21%.

Ранее сообщалось, что природный пожар в Калифорнии охватил площадь более 110 тыс. гектаров.

США Северная Калифорния

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