Рынок акций РФ начал неделю с роста, несмотря на подешевевшую нефть

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в понедельник подрос, несмотря на упавшую в цене нефть, в лидерах роста выступили бумаги банков и "Газпрома", снизились бумаги металлургов на фоне новостей о повышении НДПИ для сектора в 2022 году.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3835,11 пункта (+0,8%), индекс РТС - 1641,07 пункта (+0,5%); цены "голубых фишек" на "Московской бирже" продемонстрировали смешанную динамику в пределах 2,9%.

Доллар подрос до 73,63 рубля (+0,14 рубля).

Подорожали расписки TCS Group (+2,9%), акции UC Rusal (+2,8%), расписки Ozon (+2,7%), бумаги Сбербанка (+2,1% и +1,5 "префы"), ВТБ (+1,8%), "Газпрома" (+1,4%), "Яндекса" (+1,4%), "ЛУКОЙЛа" (+1%), "Московской Биржи" (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (+0,3%), "МТС" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,2%), "Татнефти" (+0,1%).

Подешевели акции "ММК" (-2,6%), Polymetal (-2,2%), "Северстали" (-1,9%), "Газпром нефти" (-1,5%), "Норникеля" (-1,4%), "НЛМК" (-1%), "АЛРОСА" (-0,8%), АФК "Система" (-0,8%), ПАО "Полюс" (-0,8%), "Интер РАО" (-0,5%), "РусГидро" (-0,1%).

Президент РФ Владимир Путин сообщил о предстоящей индексации ставки НДПИ для металлургов с 2022 года. В июне правительство РФ приняло решение о введении экспортной пошлины на черные и цветные металлы с 1 августа по 31 декабря. До конца срока действия пошлин планируется разработать постоянно действующий механизм по стабилизации цен на металлы и металлопродукцию.

Для бумаг "НЛМК" негативом стали новости, что на комбинате сдетонировал кислородно-распределительный пункт, о чем сообщил "Интерфаксу" информированный источник. "Взрыв раздался на кислородно-распределительном распределительном пункте комбината. Обрушилась стена, горит кровля", - сказал источник. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Пожар локализован.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, бумаги металлургов просели из-за ожиданий повышения НДПИ со следующего года. Нефть в ближайшие сессии рискует развить нисходящее движение в район $62,55 за баррель Brent, где проходит нижняя полоса Боллинджера недельных графиков. Среди фундаментальных причин падения можно назвать усугубление ситуации с коронавирусом в Китае и укрепление американского доллара.

В то же время российские активы в условиях обвала цен на нефть демонстрируют устойчивость. В США ожидания одобрения Палатой представителей инфраструктурного плана в объеме $1 трлн уже на этой неделе поддерживают благоприятный настрой на биржах.

Паники на рынке, несмотря на обвал цен на нефть, пока не наблюдается, что можно считать оптимистичным сигналом. Инвесторы если и настроены на коррекцию, то в рамках сдержанной фиксации прибыли. По ходу недели особое внимание на биржах будут уделять сигналам от представителей ФРС и инфляционным данным. Ориентир по индексу МосБиржи на вторник - 3780-3880 пунктов считает Кожухова.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, рынок акций РФ вырос, проигнорировав дешевеющую нефть и металлы. Слабость нефтяных бумаг компенсировали выросшие акции "Газпрома" на новостях о скором завершении проекта "Северный поток 2". Европейские индексы снижаются, лидирует в откате FTSE 100 за счет значительной доли сырьевых компаний из-за ухудшения статистики по экспорту и импорту Китая.

Неожиданный негатив пришел от Goldman Sachs, где снизили прогноз роста китайской экономики до 2,3% в III квартале с прежних 5,8% из-за распространения Delta-штамма коронавируса.

На нефтяном рынке цены в понедельник продолжают снижение из-за опасений по поводу спроса на фоне распространения коронавируса. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $69,09 за баррель (-2,3% и -0,8% в пятницу), сентябрьская цена WTI - $66,61 за баррель (-2,5% и -1,2% в пятницу).

По итогам предыдущей недели цены продемонстрировали самое существенное падение за несколько месяцев. Фьючерсы на Brent потеряли более 6%, фьючерсы на WTI - около 7%.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 94,35 млрд рублей (из них 22,56 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 19,07 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 5,85 млрд рублей на акции "Норникеля").