Литва готова платить мигрантам по 300 евро за возвращение на родину

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Литва будет предоставлять 300 евро помощи мигрантам, которые добровольно согласятся вернуться на родину, сообщает агентство BNS со ссылкой на МВД страны. Такая мера предусмотрена указом о добровольном возращении иностранцев в страну происхождения, который подписала глава МВД Агне Билотайте.

Иностранцам будут сообщать, что они могут подать заявление о добровольном возвращении. Таким мигрантам будут покупать билет на дорогу и назначать одноразовую выплата в 300 евро, платить деньги будут Департамент миграции и Служба охраны госграницы Литвы.

Наличные деньги будут выдаваться иностранцу под расписку на пограничном контрольно-пропускном пункте в день его возвращения в страну происхождения.

Проект добровольного возвращения мигрантов на родину и проект реинтеграции за счет средств Фонда миграции, убежища и интеграции осуществляет и Вильнюсское бюро Международной организации миграции. Оно выплачивает иностранцу, добровольно изъявившему желание вернуться на родину, одноразовую денежную помощь в размере 200 евро, оно также оказывает помощь по реинтеграции - выделяет до 1,5 тыс. евро помощи на открытие малого бизнеса или его развития, трудоустройство или обучение. Такая помощь предоставляется не более чем в течение 12 месяцев с момента возвращения иностранца в страну происхождения.

За минувшие сутки - с полуночи воскресенья до понедельника - литовские пограничники вернули в Белоруссию 150 человек, которые пытались незаконно пересечь границу. С начала года в Литву пробралось более 4000 нелегалов, большинство из них - иракцы.

Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции "гибридной агрессией белорусского режима". Из-за этого в стране объявлена экстремальная ситуация. Также принято решение разворачивать лиц, пытающихся незаконно пытающихся пересечь границу со стороны Белоруссии.

Поскольку Литва на минувшей неделе стала применять более строгие меры по возврату мигрантов, потоки на белорусской границе значительно снизились, однако они выросли в соседних Польше и Латвии, отмечает BNS.