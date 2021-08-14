Катар призвал талибов прекратить наступление в Афганистане

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Глава МИД Катара Мухаммед бен Абдулрахман Аль Тани призвал движение "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ) прекратить наступление в Афганистане, сообщает "Аль-Джазира".

В субботу, 14 августа, глава МИД Катара провел переговоры с муллой Абдулгани Барадаром.

Заместитель лидера движения "Талибан" и глава политического офиса талибов в Катаре мулла Барадар заверил аль Тани, что талибы выступают за решение проблем посредством диалога.

"Мы хотим позитивного взаимодействия с миром и международным сообществом. Мы хотим, чтобы проблемы решались посредством диалога. Необходимо приложить все усилия с учетом реальных реалий и ситуации в стране", - заявил Барадар, чьи слова процитировал в твиттере пресс-секретарь офиса талибов в Катаре Мухаммад Наим.

Несмотря на мирные заявления, талибы 14 августа объявили о захвате центров провинций Пактика, Пактия и Фарьяб. Ожесточенные бои развернулись за город Мазари-Шариф, центр провинции Балх, на северо-западе страны.

Президент Афганистана Ашраф Гани назвал главным приоритетом реорганизацию вооруженных сил страны и обещал предотвратить дальнейшую нестабильность на фоне масштабного военного наступления талибов. Он заявил, что ведет консультации с международными партнерами относительно обстановки в этой стране на фоне масштабного военного наступления талибов.