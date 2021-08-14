Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:29Заразились
на 14.08В России 6 579 212+22 144В мире 206 254 543+840 405

Катар призвал талибов прекратить наступление в Афганистане

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Глава МИД Катара Мухаммед бен Абдулрахман Аль Тани призвал движение "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ) прекратить наступление в Афганистане, сообщает "Аль-Джазира".

В субботу, 14 августа, глава МИД Катара провел переговоры с муллой Абдулгани Барадаром.

Заместитель лидера движения "Талибан" и глава политического офиса талибов в Катаре мулла Барадар заверил аль Тани, что талибы выступают за решение проблем посредством диалога.

"Мы хотим позитивного взаимодействия с миром и международным сообществом. Мы хотим, чтобы проблемы решались посредством диалога. Необходимо приложить все усилия с учетом реальных реалий и ситуации в стране", - заявил Барадар, чьи слова процитировал в твиттере пресс-секретарь офиса талибов в Катаре Мухаммад Наим.

Несмотря на мирные заявления, талибы 14 августа объявили о захвате центров провинций Пактика, Пактия и Фарьяб. Ожесточенные бои развернулись за город Мазари-Шариф, центр провинции Балх, на северо-западе страны.

Президент Афганистана Ашраф Гани назвал главным приоритетом реорганизацию вооруженных сил страны и обещал предотвратить дальнейшую нестабильность на фоне масштабного военного наступления талибов. Он заявил, что ведет консультации с международными партнерами относительно обстановки в этой стране на фоне масштабного военного наступления талибов.

Афганистан Талибан Катар

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: суббота, 14 августа

Путин поручил представить к наградам погибших в крушении Бе-200 военных

Путин поручил представить к наградам погибших в крушении Бе-200 военных

Кабул подтвердил захват талибами 21 административного центра в Афганистане

Минобороны РФ сообщило о гибели российских военных в катастрофе Бе-200

Минобороны РФ сообщило о гибели российских военных в катастрофе Бе-200

Потерпевший крушение в Турции Бе-200 прослужил в составе ВМФ около года

Посольство РФ в Турции выяснит, есть ли выжившие после крушения Бе-200

Пятеро россиян находились на разбившемся в Турции пожарном самолете

В Турции разбился арендованный у России пожарный самолет Бе-200

В Турции разбился арендованный у России пожарный самолет Бе-200

Несколько силовиков пострадали в стычке с националистами в Киеве

Президент Афганистана выступил с обращением и обещал остановить насилие

Президент Афганистана выступил с обращением и обещал остановить насилие
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');