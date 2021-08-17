Что случилось этой ночью: вторник, 17 августа

Утверждение Путиным плана противодействия коррупции на 2021-2024 гг., заявление Байдена о выводе войск из Афганистана, жертвы землетрясения в Гаити

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Путин утвердил национальный план противодействия коррупции на 2021-2024 годы. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

- "Газпром" впервые прокомментировал заявление ФРГ и США по "Северному потоку 2". В отчете компании говорится, что заявление США и ФРГ об ответных мерах ФРГ против РФ в случае использования ею поставок энергоресурсов в качестве оружия "не является юридически обязывающим документом".

- Байден заявил, что не сожалеет о решении вывести войска из Афганистана. Он отметил, что дальнейшее пребывание там американских военных не решило бы проблемы этой страны. Вашингтон, по словам Байдена, оказал всеобъемлющую поддержку афганским силам, чтобы они могли бороться против "Талибана" (запрещенная в РФ террористическая организация), но США не cмогли "снабдить" афганцев "желанием бороться" за будущее.

- Два самолета не смогли сесть в аэропорту Кабула из-за толп людей на взлетно-посадочной полосе. Военные самолеты, направленные Чехией для эвакуации граждан страны из Афганистана не смогли совершить посадку в понедельник вечером. В итоге они улетели в Азербайджан.

- Число жертв землетрясения на Гаити возросло до 1419 человек, раненых - до 6 тыс. человек. В субботу у побережья Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр землетрясения находился примерно в 160 км от столицы Порт-о-Пренс.

- На Камчатке подняли из озера тело шестого погибшего при крушении Ми-8. Во вторник с рассветом спасатели возобновили работы. 16 августа сообщалось, что тела всех восьми погибших найдены.