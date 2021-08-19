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Лидер талибов подписал указ об освобождении политических заключенных

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Верховный лидер движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) шейх Аль-Хадис Хайбатулла Ахундзада (Хафизулла) приказал освободить политических заключенных из всех тюрем страны, сообщил в четверг официальный представитель талибов Кари Юсуф Ахмади.

Захваченный талибами Афганистан

"В Указе об освобождении политических заключенных из всех тюрем страны, говорится, что губернаторы провинций должны безоговорочно освободить всех находящихся в тюрьмах страны в качестве политических заключенных лиц и с завтрашнего дня передать их семьям", - говорится в сообщении.

Между тем в афганском сегменте социальных сетей ширится движения с требованиями освободить из плена талибов бывшую главу уезда Чаркинт провинции Балх Салиму Мазари. Она одна из трех женщин, которые занимали пост главы уезда в прежнем правительстве.

Во время наступления талибов в июле-августе в провинции Балх уезд Чаркинт, возглавляемый Мазари, оказал радикалам ожесточенное сопротивление, 18 августа поступило сообщение о том, что она была захвачена талибами в плен. Ранее лидеры "Талибан" заявили, что война в стране завершена и объявили амнистию своим бывшим противникам.

Хроника 18 июля – 19 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
Афганистан Талибан Кари Юсуф Ахмади

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