Цены производителей в Германии в июле выросли максимально за 45 лет

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Цены производителей в Германии в июле выросли на 10,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

Скачок цен стал максимальным с января 1975 года.

"Опубликованные в пятницу данные показывают, что реальным препятствием для восстановления промышленного сектора ФРГ больше не является пандемия, а являются проблемы в цепочках поставок", - отмечает Томас Ринн, отвечающий за глобальный промышленный сектор в консалтинговой компании Accenture.

Повышение цен производителей в июле относительно предыдущего месяца составило 1,9%.

Стоимость промежуточных товаров подскочила на 15,6% по сравнению с июлем 2020 года, энергоносителей - на 20,4%. Рост цен производителей без учета энергоносителей составил 7,4%, отмечают в Destatis.

Цены на потребительские товары длительного пользования в прошлом месяце увеличились на 2,2% в годовом выражении, на средства производства - на 1,8%.

Поскольку ожидается, что проблемы в цепочках поставок сохранятся до конца 2021 года, компаниям следует проводить стресс-тесты для оценки своей способности справляться с этими проблемами и приспосабливаться к скачкам спроса, отмечает Ринн.

"Гибкость цепочек поставок может оказаться ключевым моментом для того, чтобы немецкий бизнес оставался как конкурентным, так и стабильным в период выхода страны из пандемии", - считает он.