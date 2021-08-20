Путин попросил Меркель повлиять на Киев для урегулирования в Донбассе

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что из-за действий властей Украины создается впечатление, что они отказались от мирного разрешения конфликта на востоке страны, и попросил канцлера ФРГ Ангелу Меркель во время визита в Киев 22 августа повлиять на украинскую сторону.

"Не может не тревожить и то, что на Украине был принят целый ряд законов и подзаконных актов, по своей сути противоречащих минским соглашениям. Складывается впечатление, что руководство этой страны решило в принципе отказаться от мирного разрешения ситуации", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Москве.

Ранее он сказал, что в ходе сегодняшних переговоров они с Меркель выразили обеспокоенность возросшим напряжением на линии соприкосновения на востоке Украины.

"В этой связи еще раз просим госпожу федерального канцлера, в том числе и с учетом предстоящего визита в Киев, повлиять на украинскую сторону в плане выполнения всех взятых ранее на себя обязательств", - сказал Путин.

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