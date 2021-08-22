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Меркель прилетела в Киев с однодневным визитом

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель днем в воскресенье прибыла с однодневным визитом на Украину.

В Киеве она проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщили "Интерфаксу-Украина" в офисе украинского президента. Встреча уже началась.

Меркель уже почтила память павших во Второй мировой войне: возложила венок на могилу Неизвестного солдата на Мемориале Вечной Славы.

Как сообщалось, Зеленский в ходе визита наградит Меркель "Орденом Свободы".

Зеленский и Меркель планируют обсудить вопросы двусторонней и экономической политики, процесс реформ на Украине и выполнение Минских соглашений.

В 14:00 по местному времени в Мариинском дворце начнется встреча президента Украины и канцлера ФРГ с представителями СМИ. Затем Меркель встретится с премьером Украины Денисом Шмигалем.

20 августа Меркель посетила Москву, где провела переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Последний раз Меркель была в Киеве в ноябре 2018 года. Она приезжала для проведения переговоров с руководством Украины относительно урегулирования конфликта в Донбассе, реализации Минских договоренностей и проведения реформы децентрализации. Встречалась с пятым президентом Украины Петром Порошенко и другими и украинскими лидерами.

Также канцлер ФРГ посещала Украину в феврале 2015 года, накануне заключения вторых Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе.

Украина Германия Ангела Меркель

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