Джонсон анонсировал на 24 августа переговоры лидеров G7 по Афганистану

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Руководители стран G7 во вторник проведут обсуждение афганской проблемы, сообщил премьер Великобритании Борис Джонсон.

"Я организую во вторник срочные переговоры лидеров G7 по ситуации в Афганистане", - написал он в воскресенье в твиттере.

Джонсон подчеркнул важность инициативы по эвакуации людей, желающих покинуть захваченный движением "Талибан" (запрещено в РФ) Афганистан.

I will convene G7 leaders on Tuesday for urgent talks on the situation in Afghanistan. It is vital that the international community works together to ensure safe evacuations, prevent a humanitarian crisis and support the Afghan people to secure the gains of the last 20 years. — Boris Johnson (@BorisJohnson) August 22, 2021

Великобритания в этом году председательствует в G7 и поэтому отвечает за организацию встреч в верхах этой группы.

Ранее сообщалось, что обсуждение Афганистана на уровне лидеров G7 в режиме видеоконференции состоится на следующей неделе, однако точная дата не называлась.