Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Джонсон анонсировал на 24 августа переговоры лидеров G7 по Афганистану

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Руководители стран G7 во вторник проведут обсуждение афганской проблемы, сообщил премьер Великобритании Борис Джонсон.

"Я организую во вторник срочные переговоры лидеров G7 по ситуации в Афганистане", - написал он в воскресенье в твиттере.

Джонсон подчеркнул важность инициативы по эвакуации людей, желающих покинуть захваченный движением "Талибан" (запрещено в РФ) Афганистан.

Великобритания в этом году председательствует в G7 и поэтому отвечает за организацию встреч в верхах этой группы.

Ранее сообщалось, что обсуждение Афганистана на уровне лидеров G7 в режиме видеоконференции состоится на следующей неделе, однако точная дата не называлась.

Захваченный талибами Афганистан

10
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страныОфициальные лица движения "Талибан" заняли президентский дворец в КабулеЖители Кабула предпринимают попытки бежать из города. На границе Афганистана и Пакистана возникли очереди.Более половины сотрудников американского посольства в Афганистане покинули здание диппредставительства в Кабуле. В эвакуации задействованы по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США.Многие жители афганской столицы поспешили в банки, чтобы снять деньги со счетовВ столице Афганистана начали закрываться все торговые центры и магазины. Местные жители закрашивают на стенах домов изображения женщин.В иностранных посольствах в Кабуле собрались очереди на получение визыСами талибы заверяют, что не желают зла мирным жителям и не собираются мстить остающимся в Кабуле афганским военнымМногие страны экстренно эвакуируют своих граждан из Афганистана. На фото: самолеты ВВС Германии на авиабазе под Ганновером перед вылетом в Афганистан для эвакуации граждан ФРГ.Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая объявил, что прекращает выполнять гражданские рейсы
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
Афганистан Великобритания Борис Джонсон G7

Новости по теме

Новости
Афганистан во власти талибов

Путин заявил, что ситуация в Афганистане имеет прямое отношение к безопасности РФ

Путин заявил, что ситуация в Афганистане имеет прямое отношение к безопасности РФ

Меркель предупредила о санкциях при использовании "Северного потока 2" как оружия

Афганистан во власти талибов

В Панджшере заявили о готовности и к коалиции с талибами, и к войне

В Панджшере заявили о готовности и к коалиции с талибами, и к войне
Афганистан во власти талибов

Лавров отметил выполнение талибами своих обещаний

Афганистан во власти талибов

Близ аэропорта Кабула погибли семь афганцев

Афганистан во власти талибов

Тони Блэр раскритиковал решение о выводе войск из Афганистана

Тони Блэр раскритиковал решение о выводе войск из Афганистана

Что случилось этой ночью: воскресенье, 22 августа

Британские спутники связи OneWeb были выведены на орбиту

Израильские ВВС нанесли удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

Израильские ВВС нанесли удары по объектам ХАМАС в секторе Газа
Пандемия коронавируса

Германия передала Украине 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca

Германия передала Украине 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');