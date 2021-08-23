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Итальянский медцентр в Кабуле принял 6 человек, раненных в аэропорту

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Итальянский медцентр Emergency в Кабуле за последние 48 часов принял шесть человек, получивших пулевые ранения на территории международного аэропорта имени Хамида Карзая. Об этом говорится в аккуанте медцентра в твиттере.

Врачи не видят угрозы жизни этих пострадавших.

За эти двое суток в центр поступили 14 человек с тяжелыми травмами, еще 26 врачи оказали первую помощь.

Аэропорт Кабула контролируют американкие военные, которые организуют эвакуацию из Афгнистана иностранцев и сотрудничавших с ними местных жителей.

22 августа талибы (движение "Талибан" запрещено в России) потребовали от США навести порядок в аэропорту Кабула и позволить восстановить авиасообщение внутри страны.

21 августа бывший посол Великобритании в Афганистане Ник Кей заявил, что эвакуация проводится хаотично и нужно срочно перезагрузить весь процесс.

Захваченный талибами Афганистан

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В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страныОфициальные лица движения "Талибан" заняли президентский дворец в КабулеЖители Кабула предпринимают попытки бежать из города. На границе Афганистана и Пакистана возникли очереди.Более половины сотрудников американского посольства в Афганистане покинули здание диппредставительства в Кабуле. В эвакуации задействованы по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США.Многие жители афганской столицы поспешили в банки, чтобы снять деньги со счетовВ столице Афганистана начали закрываться все торговые центры и магазины. Местные жители закрашивают на стенах домов изображения женщин.В иностранных посольствах в Кабуле собрались очереди на получение визыСами талибы заверяют, что не желают зла мирным жителям и не собираются мстить остающимся в Кабуле афганским военнымМногие страны экстренно эвакуируют своих граждан из Афганистана. На фото: самолеты ВВС Германии на авиабазе под Ганновером перед вылетом в Афганистан для эвакуации граждан ФРГ.Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая объявил, что прекращает выполнять гражданские рейсы
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
Кабул Афганистан Талибан Emergency

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