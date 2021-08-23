Итальянский медцентр в Кабуле принял 6 человек, раненных в аэропорту

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Итальянский медцентр Emergency в Кабуле за последние 48 часов принял шесть человек, получивших пулевые ранения на территории международного аэропорта имени Хамида Карзая. Об этом говорится в аккуанте медцентра в твиттере.

Врачи не видят угрозы жизни этих пострадавших.

За эти двое суток в центр поступили 14 человек с тяжелыми травмами, еще 26 врачи оказали первую помощь.

Аэропорт Кабула контролируют американкие военные, которые организуют эвакуацию из Афгнистана иностранцев и сотрудничавших с ними местных жителей.

22 августа талибы (движение "Талибан" запрещено в России) потребовали от США навести порядок в аэропорту Кабула и позволить восстановить авиасообщение внутри страны.

21 августа бывший посол Великобритании в Афганистане Ник Кей заявил, что эвакуация проводится хаотично и нужно срочно перезагрузить весь процесс.