Меркель согласилась заплатить Афганистану 600 млн евро "помощи"

Ангела Меркель Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Германия немедленно предоставит Афганистану 100 миллионов евро гуманитарной помощи и выделит еще 500 миллионов позже, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам встречи представителей G7.

Главным приоритетом на настоящий момент, сообщила она, остается вопрос эвакуации граждан из Афганистана, на настоящий момент данных о переносе даты 31 августа нет.

Ранее сообщалось, что Германия ведет переговоры об использовании аэропорта Кабула для эвакуации граждан и после 31 августа. Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) не намерены продлевать крайний срок, к которому западные страны должны завершить эвакуацию из аэропорта Кабула.