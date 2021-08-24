Меркель согласилась заплатить Афганистану 600 млн евро "помощи"
Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Германия немедленно предоставит Афганистану 100 миллионов евро гуманитарной помощи и выделит еще 500 миллионов позже, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам встречи представителей G7.
Главным приоритетом на настоящий момент, сообщила она, остается вопрос эвакуации граждан из Афганистана, на настоящий момент данных о переносе даты 31 августа нет.
Ранее сообщалось, что Германия ведет переговоры об использовании аэропорта Кабула для эвакуации граждан и после 31 августа. Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) не намерены продлевать крайний срок, к которому западные страны должны завершить эвакуацию из аэропорта Кабула.
Вывод войск
Вашингтон подписал соглашение с "Талибаном" при предыдущем президенте США Дональде Трампе в Дохе 29 февраля 2020 года. США и НАТО обязались покинуть Афганистан к 1 мая 2021 года, а талибы давали в ответ ряд гарантий. Со стороны талибов речь шла о мирных переговорах с афганским правительством, прекращении нападений на США и их интересы в стране, отказе от поддержки террористических группировок.
После этого соглашения талибы активизировали наступательные операции в стране. В свою очередь новый президент США Джо Байден изменил конечный срок вывода войск на 11 сентября 2021 года, а позднее стало известно о новом сроке - 31 августа.