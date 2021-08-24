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Меркель согласилась заплатить Афганистану 600 млн евро "помощи"

Меркель согласилась заплатить Афганистану 600 млн евро "помощи"
Ангела Меркель
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Германия немедленно предоставит Афганистану 100 миллионов евро гуманитарной помощи и выделит еще 500 миллионов позже, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам встречи представителей G7.

Главным приоритетом на настоящий момент, сообщила она, остается вопрос эвакуации граждан из Афганистана, на настоящий момент данных о переносе даты 31 августа нет.

Ранее сообщалось, что Германия ведет переговоры об использовании аэропорта Кабула для эвакуации граждан и после 31 августа. Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) не намерены продлевать крайний срок, к которому западные страны должны завершить эвакуацию из аэропорта Кабула.

Вывод войск

Вашингтон подписал соглашение с "Талибаном" при предыдущем президенте США Дональде Трампе в Дохе 29 февраля 2020 года. США и НАТО обязались покинуть Афганистан к 1 мая 2021 года, а талибы давали в ответ ряд гарантий. Со стороны талибов речь шла о мирных переговорах с афганским правительством, прекращении нападений на США и их интересы в стране, отказе от поддержки террористических группировок.

После этого соглашения талибы активизировали наступательные операции в стране. В свою очередь новый президент США Джо Байден изменил конечный срок вывода войск на 11 сентября 2021 года, а позднее стало известно о новом сроке - 31 августа.

Эвакуация из Афганистана

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Самолет с 260 эвакуированными из Афганистана, прибывший на авиабазу Торрехон в провинции МадридМорской пехотинец США успокаивает младенца во время эвакуации в международном аэропорту в КабулеВоенно-транспортный самолет A400M с беженцами на борту, совершивший посадку в международном аэропорту ТашкентаОчередной рейс бельгийской авиакомпании Air Belgium, доставивший эвакуированных из Афганистана на авиабазу МельсбрукАмериканские военнослужащие в международном аэропорту имени Хамида КарзаяПроверка багажа граждан Афганистана на военной базе в МадридеЭвакуация из Кабула афганцев в рамках военной операции США "Убежище для союзников"Специальный рейс с пассажирами, эвакуированными из Кабула, на военном аэродроме Хиндан рядом с Нью-ДелиНа территории международного аэропорта имени Хамида КарзаяПрибывшие в Бельгию из Кабула афганцыМестные жители, которые стремятся улететь из страны, возле территории аэропорта
Самолет с 260 эвакуированными из Афганистана, прибывший на авиабазу Торрехон в провинции Мадрид
Хроника 18 июля – 24 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
Германия Ангела Меркель Афганистан

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