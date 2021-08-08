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ВОЗ хочет дать новым штаммам SARS-CoV-2 названия созвездий

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может ввести имена созвездий для обозначения новых вариантов коронавируса SARS-CoV-2. Об этом эксперт организации Мария Ван Керкхове рассказала в интервью британскому изданию The Telegraph, опубликованном в субботу, 7 августа.

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Двух десятков букв греческого алфавита может не хватить для обозначения вариантов вируса SARS-CoV-2, допускает эксперт ВОЗ. Поэтому организация может ввести имена созвездий для обозначения новых вариантов коронавируса.

"Нам, вероятно, не хватит греческого алфавита, но мы уже изучаем следующую серию названий", - объяснила она.

Как альтернатива ранее были предложены имена древнегреческих богов и богинь, но от этого варианта было решено отказаться.

ВОЗ видит признаки дискриминации в привязке названий вариантов вируса к местам, в которых они впервые были обнаружены. В конце мая организация стала называть мутации вируса по одной из 24 букв греческого алфавита.

РНК-содержащий вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, с начала пандемии выявлен более чем у 202 млн жителей планеты, свыше 4 млн больных этой инфекцией умерли, около 182 млн выздоровели. Больше всего подтвержденных заражений (более 35 млн) и летальных исходов (свыше 615 тысяч) приходится на США.

Хроника 09 января 2020 года – 08 августа 2021 годаПандемия коронавируса
ВОЗ коронавирус SARS-CoV-2

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