В Кабуле впервые за десять дней открылись банки

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В Кабуле впервые после прихода в город талибов 15 август открылись банки, передает Sky News (движение "Талибан" признано в России террористическим и запрещено).

Пока банки выдают гражданам небольшие суммы, отмечает телеканал.

К банкам выстроились очереди, талибы с палками их упорядочивают, как пишут очевидцы.

Ранее жители Кабула жаловались, что банки закрыты, наличные в банкоматах кончились, банковские счета заморожены, а продукты начали дорожать.

Британские военные, которые вместе с американцами организуют эвакуацию в аэропорту Кабула, говорят, что ситуация с желающими выехать становится все более хаотичной. Корреспондент Sky News с места событий сообщил, что талибы постепенно перестают пропускать афганцев в аэропорт. МИД Польши сообщил, что его страна прекращает вывозные рейсы из Афганистана из соображений безопасности.

24 августа талибы заявили, что не поддерживают выезд афганцев из страны вместе с иностранцами через аэропорт Кабула. Они также предупредили, что после 31 августа запретят эвакуацию даже иностранцев. Кроме того, они в этот день заявили, что запрещают вывозить из страны доллары и антиквариат.

Western Union с 16 августа временно прекратила денежные переводы в Афганистан. Как объясняют эксперты, это решение может затронуть жителей крупных городов, тогда как в деревнях люди используют хавалу - неформальный денежный трансфер через услуги брокеров методом взаимозачета или при личных встречах.