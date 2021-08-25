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В Кабуле впервые за десять дней открылись банки

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В Кабуле впервые после прихода в город талибов 15 август открылись банки, передает Sky News (движение "Талибан" признано в России террористическим и запрещено).

Пока банки выдают гражданам небольшие суммы, отмечает телеканал.

К банкам выстроились очереди, талибы с палками их упорядочивают, как пишут очевидцы.

Ранее жители Кабула жаловались, что банки закрыты, наличные в банкоматах кончились, банковские счета заморожены, а продукты начали дорожать.

Британские военные, которые вместе с американцами организуют эвакуацию в аэропорту Кабула, говорят, что ситуация с желающими выехать становится все более хаотичной. Корреспондент Sky News с места событий сообщил, что талибы постепенно перестают пропускать афганцев в аэропорт. МИД Польши сообщил, что его страна прекращает вывозные рейсы из Афганистана из соображений безопасности.

24 августа талибы заявили, что не поддерживают выезд афганцев из страны вместе с иностранцами через аэропорт Кабула. Они также предупредили, что после 31 августа запретят эвакуацию даже иностранцев. Кроме того, они в этот день заявили, что запрещают вывозить из страны доллары и антиквариат.

Western Union с 16 августа временно прекратила денежные переводы в Афганистан. Как объясняют эксперты, это решение может затронуть жителей крупных городов, тогда как в деревнях люди используют хавалу - неформальный денежный трансфер через услуги брокеров методом взаимозачета или при личных встречах.

Захваченный талибами Афганистан

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В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страныОфициальные лица движения "Талибан" заняли президентский дворец в КабулеЖители Кабула предпринимают попытки бежать из города. На границе Афганистана и Пакистана возникли очереди.Более половины сотрудников американского посольства в Афганистане покинули здание диппредставительства в Кабуле. В эвакуации задействованы по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США.Многие жители афганской столицы поспешили в банки, чтобы снять деньги со счетовВ столице Афганистана начали закрываться все торговые центры и магазины. Местные жители закрашивают на стенах домов изображения женщин.В иностранных посольствах в Кабуле собрались очереди на получение визыСами талибы заверяют, что не желают зла мирным жителям и не собираются мстить остающимся в Кабуле афганским военнымМногие страны экстренно эвакуируют своих граждан из Афганистана. На фото: самолеты ВВС Германии на авиабазе под Ганновером перед вылетом в Афганистан для эвакуации граждан ФРГ.Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая объявил, что прекращает выполнять гражданские рейсы
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
Хроника 18 июля – 25 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
Афганистан Талибан Кабул США Великобритания

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