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Western Union приостановила денежные переводы в Афганистан

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Компания Western Union объявила, что с 16 августа временно прекратила денежные переводы в Афганистан, сообщает MarketWatch.

"Мы понимаем, что предоставляемые нами услуги позволяют нашим клиентам поддерживать своих близких. Мы продолжим пристально следить за развитием событий (в Афганистане) и информировать наших клиентов об изменениях", - говорится в пресс-релизе.

Сильнее всего это решение скажется на жителях Кабула и других крупных городов, сообщил MarketWatch профессор Школы менеджмента Карлсона Миннесотского университета Пол Ваалер, изучающий влияние денежных переводов на жизнь людей в развивающихся странах.

В сельских же районах население преимущественно пользуется традиционной для стран Центральной и Средней Азии системой перевода денег - хавала, рассказал он. Эта система представляет собой неформальный денежный трансфер через услуги брокеров методом взаимозачета или при личных встречах.

Денежные переводы из-за границы в прошлом году составили 4% от ВВП Афганистана или $788,9 млн, свидетельствуют данные Всемирного банка. Тогда ВВП Афганистана был на уровне $19,8 млрд.

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В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
Хроника 18 июля – 18 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
Western Union Афганистан Кабул Пол Ваалер Всемирный банк

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