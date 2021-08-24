Талибы запретили вывоз долларов и предметов старины из Афганистана

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Радикальное исламское движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) издало распоряжение, в соответствии с которым запрещено вывозить из страны доллары и антиквариат.

"Доводим до граждан, что любое перемещение долларов и предметов старины из Афганистана по суше и воздуху запрещено", - заявил во вторник вечером представитель талибов Вардак Альханафи.

"Граждане должны знать, что в случае изъятия любого из этих предметов перевозчики будут привлечены к ответственности в соответствии с законом", - написал Альханафи в твиттере.

В июле-августе боевики движения "Талибан" захватили один за другим почти все провинции, овладев 15 августа столицей страны. Перед вступлением талибов в Кабул страну покинул бывший президент Мухаммад Ашраф Гани. Местные СМИ сообщили, что сбежавший за рубеж Гани вывез с собой миллионы долларов наличными (сам политик позднее опроверг эти утверждения). СМИ Афганистана также сообщали, о том, что деньги и ценности, в том числе и антиквариат, вывезли с собой и другие чиновники правительства Гани.