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Пентагон опроверг сообщения о скором завершении эвакуации из Кабула

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Вашингтон намерен продолжать эвакуацию своего персонала из Кабула вплоть до завершения миссии США в Афганистане, сообщил в четверг представитель Пентагона Джон Кирби.

"Операции по эвакуации из Кабула не завершатся через 36 часов. Мы продолжим вывозить настолько много людей, насколько мы сможем до самого окончания миссии", - написал он в твиттере.

Ранее в эфире американского телевидения прозвучала информация о том, что в данный момент на территории Афганистана находятся примерно 150 граждан США, и что у них есть менее 36 часов на эвакуацию.

Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ) предупредило, что не намерено терпеть пребывание иностранных войск на своей территории после 31 августа, в связи с чем западные страны спешат эвакуировать всех желающих до этой даты. Ранее сообщалось, что Нидерланды, Бельгия, Дания, Польша и Венгрия уже завершили эвакуацию людей из Афганистана. Также в четверг премьер-министр Франции заявил, что страна завершит эвакуацию в пятницу, 27 августа, вечером.

Эксперты отмечают, что в ближайшие дни военные США должны будут сначала прекратить эвакуацию гражданских, а уже в самом конце операции в Кабуле - эвакуироваться самим.

Пентагон США Джон Кирби Афганистан Кабул

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