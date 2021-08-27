Что случилось этой ночью: пятница, 27 августа

Обращение Байдена после теракта в Кабуле, 100 тысяч эвакуированных из Афганистана и жертвы взрывов на военном складе в Казахстане

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Джо Байден пообещал найти и наказать совершивших теракт в Кабуле. По словам президента США, ответственность за теракт, унесший жизни более 70 человек, в том числе 13 американских военных, лежит на действующей в Афганистане и Пакистане ячейке "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ). Он выразил готовность наносить удары по главарям группировки, устроившей взрывы, где бы они ни находились.

- США уже эвакуировали из Афганистана около 100 тысяч человек. В это число входят американцы и союзники США, включая сотрудничавших с Вашингтоном афганцев. По словам Джо Байдена, эвакуации таких масштабов ранее никогда не проводилось.

- Главный переговорщик ЕС по Brexit решил выдвинуть свою кандидатуру в президенты Франции. На президентских выборах весной 2022 года Мишель Барнье будет представлять правоцентристскую партию "Республиканцы".

- В результате взрывов на складе боеприпасов на юге Казахстана погибли четверо военных. В ходе ликвидации последствий пожара и взрывов пропала связь с несколькими сотрудниками МЧС Казахстана и тремя военнослужащими. Пострадали 66 человек, в больницах остаются 28 раненых, шестеро из них в тяжелом состоянии. В Минобороны Казахстана заявили, что на складе хранились только инженерные снаряды, а длительный пожар связывали с горением тротила.

- "Зенит" обыграл ЦСКА и вышел в лидеры РПЛ. Проходивший в Санкт-Петербурге матч завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев. "Зенит" с 14 очками возглавил турнирную таблицу РПЛ, ЦСКА с 9 очками на шестом месте.