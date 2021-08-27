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Байден признал свою ответственность за происходящее в Афганистане

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден согласился, что несет ответственность за события в Афганистане, в том числе за гибель в результате теракта в Кабуле в четверг 12 американских военных.

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"По сути ответственность за все, что происходит, на мне", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

До сих пор Байден в своих высказываниях о событиях последних недель в Афганистане не говорил о том, считает ли он себя ответственным за проблемы, с которыми США и их союзники по международной коалиции столкнулись в ходе операции по эвакуации.

При этом президент в очередной раз напомнил, что афганскую проблему он получил "в наследство" от своего предшественника Дональда Трампа. США при Трампе в 2020 году подписали соглашение с исламистским движением "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ) о выводе из Афганистана войск США. Байден не стал отказываться от этого соглашения, но перенес крайний срок вывода войск с мая сначала на 11 сентября, а затем на конец августа.

На пресс-конференции президент США заявил, что по-прежнему считает, что решение вывести войска является правильным.

Теракт в Кабуле

Днем 26 августа в Кабуле два террориста-смертника привели в действие взрывные устройства у ворот аэропорта и у отеля "Бэрон", затем боевики "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ) открыли стрельбу по военным и по гражданским лицам. Вечером появились сообщения о новых взрывах в Кабуле, но военное командование США не смогло их сразу подтвердить.

Жертвами теракта стали по меньшей мере 12 военнослужащих США и 60 афганцев. Ранения получили 15 американских военных и около 140 местных жителей.

Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство".

США Афганистан Талибан Исламское государство Джо Байден

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