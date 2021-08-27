Грызлов обвинил Украину в срыве заседания гуманитарной подгруппы по Донбассу

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Полпред РФ в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил о срыве заседания гуманитарной подгруппы украинской стороной.

"Украинская сторона постоянно обостряет ситуацию. Заседание гуманитарной подгруппы было сорвано киевской делегацией, потребовавшей изменить состав участников со стороны Донбасса", - сказал он журналистам по итогам заседания ТКГ.

Грызлов назвал произошедшее "клоунадой" и отметил, что координатор ОБСЕ была вынуждена закрыть заседание из-за позиции украинской делегации.

Также Грызлов отметил, что внесенный 9 августа 2021 года правительством Украины в Верховную раду законопроект "О государственной политике переходного периода" содержит прямые запреты на урегулирование конфликта в соответствии с Минскими соглашениями и еще раз подтверждает отсутствие у украинских властей намерений мирно урегулировать конфликт.

"Ведущаяся в этом направлении работа полностью обесценивает переговоры как в Контактной группе, так и в "нормандском формате". Непонятно, каким образом украинские представители продолжают вести переговоры вопреки позиции правительства Украины", - подчеркнул полпред РФ.