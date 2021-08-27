Президент Казахстана указал на системные проблемы в хранении боеприпасов

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что недавние взрывы на арсенале в Жамбыльской области и пожар со взрывами 2019 года в Арыси свидетельствуют, что в сфере хранения боеприпасов существуют системные проблемы.

Он сказал это на экстренном совещании и потребовал не допустить повторения подобного ЧП, сообщила пресс-служба президента.

"Очевидно, что в сфере хранения боеприпасов существуют системные проблемы. После событий в Арысе по моему поручению их начали последовательно решать. Данное происшествие показало, что требуется ускорить темпы работы в этом направлении", - заявил Токаев.

В связи с этим министр обороны Нурлан Ермекбаев поручил ускорить строительство двух баз хранения боеприпасов, сообщила пресс-служба военного ведомства. Строительство прописано в плане по совершенствованию объектов хранения оружия и боеприпасов в ВС Казахстана от 2019 года.

"Строительство объектов организовано с учетом всех условий безопасного хранения боеприпасов. Предусмотрены технические средства охраны, системы видеонаблюдения и автоматического пожаротушения. Учитываются удаление складов от населенных пунктов, соблюдение границ запретных зон и районов при арсеналах и базах, введенных в законодательство по инициативе министерства обороны в 2020 году", - говорится в сообщении Минобороны.

Токаев также потребовал, чтобы МВД и Генпрокуратура объективно расследовали произошедшее и привлекли виновных к ответственности.

По поручению президента расследованием взрывов займется госкомиссия во главе с вице-премьером Романом Скляром, сообщил пресс-секретарь Токаева Берик Уали.

Из-за чрезвычайной ситуации в Жамбыльской области 27 августа отменены три пассажирских поезда отправлением из Алматы и Шымкента, сообщила железнодорожная компания "НК"Казахстан темир жолы" (КТЖ).

Как сообщил руководитель Жамбылской области Бердыбек Сапарбаев, дома в трех населенных пунктах вокруг склада серьезно не пострадали; повреждены только окна, крыши и двери. Осмотр домов продолжается. В зоне ЧС продолжают работать саперы, добавил он. Движение по железной дороги возобновят, когда проверят и расчистят все пути.

Между тем в пятницу ранее эвакуированные жители окрестностей воинского склада начали возвращаться домой, сообщают казахстанский телеканал 24kz. Днем ранее в пунктах размещения поселили 715 человек, сейчас там остаются около 60.

26 августа вечером в Жамбылской области на складе боеприпасов воинской части № 28349 (инженерно-саперная бригада) наачался пожаров и взорвалось не менее десяти инженерных боеприпасов. Площадь пожара составила почти 700 кв. метров. По данным МЧС, на складе хранилось более 500 тонн тротила.

Погибли девять человек, в том числе спасатели, военные, сотрудники прокуратуры. Пострадали 93 человека, 37 из них потребовалась госпитализация. Еще несколько человек пропали, их ищут.

"В реанимации находятся пять пациентов, из них двое с сильными ожогами, находятся в стабильно тяжелом состоянии. Для них сейчас приземлился борт из Алматы, с врачами-реаниматологами. Сейчас осматривают этих больных, - сообщил заместитель главврача многопрофильной городской больницы Тараз Сакен Жумашев. - Из 93 пациентов половина - военные, половина - пожарные, 10 пациентов - это жители".

По его словам, сейчас ведутся поиски троих человек, об их исчезновении сообщили близкие.

Летом 2019 года в городе Арысь на юге Казахстана произошел пожар на складах войсковой части №44856 и начались взрывы. Из города эвакуировали все население - почти 45 тысяч человек. Погибли трое, за медицинской помощью обратились более 400 человек.