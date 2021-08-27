Число погибших в результате взрывов в Казахстане возросло до 9 человек

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Число погибших в результате взрывов на военном складе в Казахстане (в Жамбылской области, на юге страны) возросло до девяти человек, сообщила пресс-служба МЧС республики.

Среди жертв ЧП - "сотрудники МЧС РК, войсковой части, военизированной охраны и военной прокуратуры", говорится в сообщении ведомства, распространенном в пятницу. Личности погибших устанавливаются, также проверяются данные о четырех без вести пропавших, заявили в МЧС.

Сообщение о возгорании склада боеприпасов воинской части №28349 (инженерно-саперная бригада) министерства обороны в Жамбылской области поступило в минувший четверг, 26 августа, вечером. Горел склад боеприпасов размером 41 на 17. Произошло порядка 10 взрывов инженерных боеприпасов. Площадь пожара составила почти 700 кв. метров, по данным МЧС, на складе хранилось более 500 тонн тротила.

Ранее сообщалось, что при ликвидации последствий взрывов и пожара на складе боеприпасов погибли пятеро военнослужащих - военный прокурор Южного региона, сержант, ефрейтор, служащий военизированной охраны и начальник пожарной команды.

В город Тараз (административный центр Жамбылской области) эвакуированы около 1,2 тыс. человек из близлежащих населенных пунктов.

По состоянию на 10:00 по времени Нур-Султана (07:00 по Москве) сообщалось о 88 пострадавших при взрывах, из них 49 сотрудников МЧС. Гражданских лиц среди пострадавших нет.