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Число жертв взрывов арсенала в Казахстане достигло 12

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Число погибших при взрывах на складе боеприпасов в Жамбылской области достигло 12, сообщили в МЧС Казахстана. Ранее сообщалось о девяти погибших и троих пропавших без вести.

Тела пропавших теперь нашли, их личности устанавливаются.

Ранения и травмы получили около 50 сотрудников МЧС, добавили в ведомстве.

Ранее врачи сообщали о 93 пострадавших, 37 из которых потребовалась госпитализация. Пять пострадавших попали в реанимацию. По словам замглавврача больницы Тараза Сакена Жумашева, "из 93 пациентов половина - военные, половина - пожарные, 10 пациентов - это жители". Среди погибших - спасатели, военные, сотрудники прокуратуры.

Вечером 26 августа на складе инженерно-саперной бригады начался пожар и произошло не менее десяти взрывов инженерных боеприпасов. Площадь пожара составила почти 700 кв. метров. По данным МЧС, на складе хранилось более 500 тонн тротила. Люди погибли в ходе ликвидации последствий взрывов.

Из ближайших поселков в областной центр Тараз вывезли около 1200 человек, многие из них вернулись домой уже 27 августа. Чиновники сообщили, что проверка поселков выявила, что ни один дом не сгорел, серьезно не пострадал, повреждены окна, двери и крыши зданий.

Казахстан Тараз Жамбыльская область МЧС

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