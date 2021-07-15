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В Белоруссии провели обыск в общественном объединении "Говори правду"

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Незарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщает об обыске в офисе общественного объединения "Говори правду".

"Силовики пришли в офис исследовательско-просветительского объединения "Говори правду". В офисе теперь находится политик Татьяна Короткевич", - говорится в телеграм-канале "Весны" в четверг.

Также правозащитники сообщили об обысках в организациях "Гражданский форум" и "АКТ".

Обыск прошел и "Таварыстве беларускай мовы". Об этом рассказала председатель ТБМ Елена Анисим на своей странице в фейсбуке.

Как сообщалось, 14 июля обыски прошли у сотрудников правозащитного центра "Весна". Кроме того, представители правоохранительных органов пришли в офисы БАЖ, партии БНФ, Центра экономических исследований Beroc, правозащитной организации "Гендерные перспективы", движения "За свободу", Белорусского Хельсинкского комитета, Союза белорусских писателей.

13 июля стало известно о том, что Минюст начал внеплановую проверку деятельности "Говори правду".

Республиканское исследовательско-просветительское общественное объединение "Говори правду" было зарегистрировано в Белоруссии в мае 2017 года.

"Говори правду" – кампания в Белоруссии, начатая в начале 2010 года. Она стала базой для выдвижения Владимира Некляева кандидатом на президентских выборах 2010 года. В апреле 2015 года Некляев заявил о своем уходе из кампании, ее новым руководителем был избран Андрей Дмитриев. Активист кампании "Говори правду" Татьяна Короткевич была выдвинута кандидатом в президенты на выборах 2015 года. Дмитриев стал кандидатом в президенты на выборах 2020 года.

Белоруссия

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