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Сотрудникам агентства "БелаПАН" вменили неуплату налогов

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В Белоруссии в отношении должностных лиц информагентства "БелаПАН" возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов, сообщили в Следственном комитете Белоруссии.

Руководителей и некоторых сотрудников задержали 18 августа после обысков. Тогда в СК сообщили, что следственные действия с директором и главредом информагентства "БелаПАН" Ириной Левшиной, бухгалтером Екатериной Боевой и бывшим директором Дмитрием Новожиловым прошли по делу о массовых беспорядках в Минске.

Теперь в СК рассказали, что в рамках того расследования инициировали налоговую проверку агентства, и были выявлены нарушения.

"Согласно акту проведенной проверки, руководителями "БелаПАН" в период с июня 2018 по январь 2021 года вносились в налоговую отчетность заведомо ложные сведения, что повлекло неуплату в бюджет Республики Беларусь налогов на общую сумму свыше Br100 тысяч", - говорится в сообщении.

По этим данным Управление СК по Минску возбудил в отношении Андрея Александрова, Дмитрия Новожилова, Ирины Левшиной, а также иных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 УК.

Фигуранты дела арестованы.

БелаПАН Белоруссия Следственный комитет Ирина Левшина Дмитирй Новожилов Минск

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