Верховный суд Белоруссии оставил в силе приговор сотрудникам информагентства "БелаПАН"

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Верховный суд Белоруссии не удовлетворил апелляцию на приговор сотрудникам частного информагентства "БелаПАН", сообщили в пресс-службе суда в пятницу.

"6 января 2023 года апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Беларусь приговор Минского областного суда от 6 октября 2022 года по уголовному делу в отношении Александрова А.В., Злобиной И.В., Новожилова Д.В., Левшиной И.О. в части назначенного наказания оставлен без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Рассмотрение проходило в закрытом судебном заседании. Приговор вступил в законную силу.

В октябре прошлого года Андрея Александрова приговорили к 14 годам заключения, Ирину Злобину - к 9 годам, Дмитрия Новожилова - к 6 годам, Ирину Левшину - к 4 годам. Все они также были приговорены к денежным штрафам.

Александрову и Злобиной инкриминировали подготовку не менее 260 человек для участия в "групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок". Фигуранты оплачивали административные штрафы, счета за питание в местах содержания и отбывания административных арестов, услуги адвокатов, которые участвовали в административных и уголовных процессах и оказывали иную юридическую помощь.

Кроме того, Александров и Новожилов обвинялись в уклонении от уплаты ЗАО "БелаПАН" налогов при упрощенной системе налогообложения в период с 2015 по 2020 год и подоходного налога с физических лиц за февраль 2015 года - апрель 2021-го "путем сокрытия, умышленного занижения налоговой базы и внесения в налоговые декларации (расчеты) заведомо ложных сведений". Это повлекло причинение государству ущерба в размере около 450 тыс. белорусских рублей.

Александрова, Новожилова и Левшину признали виновными в "создании экстремистского формирования и руководстве им".

"БелаПАН" - частное белорусское информационное агентство, созданное в 1991 году. В ноябре 2021 года агентство было признано экстремистским формированием.

Журналист и медиаменеджер Андрей Александров, а также его девушка Ирина Злобина были задержаны в январе 2021 года по подозрению в финансировании протестной деятельности в Белоруссии. Александров ранее являлся топ-менеджером "БелаПАН", затем снимал в помещении агентства офис. Главный редактор и директор информагентства Ирина Левшина и бывший директор агентства Дмитрий Новожилов были задержаны 18 августа 2021 года по подозрению в организации грубых нарушений общественного порядка.