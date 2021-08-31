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Германия выразила готовность помогать в работе кабульского аэропорта

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ее страна готова оказывать техническую помощь в обеспечении работы аэропорта в Кабуле.

"В эти дни "Талибан" (запрещенная в РФ организация) переносит свое присутствие из Дохи в Кабул. Это значит, что мы должны понять, как нам в эти дни поддерживать контакты. Возникает вопрос, когда снова начнет действовать аэропорт, об этом мы будем говорить с Катаром и Турцией. Наш глава МИД заявил, что он готов оказывать тут техническую помощь. Мы, как федеральное правительство, готовы оказать техническую помощь", - сказала Меркель журналистам в Берлине во вторник.

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По ее словам, переговоры с "Талибаном" ведутся для того, чтобы вывезти беженцев и оказать гуманитарную помощь.

"Это отличается от дипломатического признания", - подчеркнула Меркель.

Во вторник глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что талибы ведут переговоры с Катаром и Турцией по вопросу работы кабульского аэропорта.

В ночь на вторник в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA) заявили, что международный аэропорт Кабула после отлета оттуда военных США остался без авиадиспетчеров и не может работать в штатном режиме.

В ночь на вторник последняя группа военных США покинула аэропорт Кабула. Таким образом, окончилось 20-летнее американское военное присутствие в Афганистане.

Германия Ангела Меркель Афганистан

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