Суточный прирост COVID-19 в России составил 18 985 новых случаев

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - В России за минувшие сутки выявили 18 985 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, умерли 798 заболевших, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

У 7,7% заразившихся коронавирусная инфекция протекает бессимптомно.

В Москве суточный прирост заболеваемости COVID-19 составил 1 864 новых случая, в Петербурге - 1330, в Московской области - 614.

В столице за сутки умер 51 человек с COVID-19, в Петербурге - 37, в Свердловской области - 34.

Регионы

За сутки в Свердловской области выявили 515 новых случаев заражения коронавирусом, 475 - в Ростовской области, 468 - в Пермском крае, 467 - в Воронежской области, 447 - в Самарской области, 415 - в Красноярском крае, 394 - в Нижегородской области, 389 - в Иркутской области, 385 - в Омской области, 374 - в Челябинской области, 357 - в Ставропольском крае, 350 - в Волгоградской области, 339 - в Оренбургской области, 310 - в Хабаровском крае, 301 - в Башкирии, 290 - в Астраханской области, 275 - в Ульяновской области, 263 - в Крыму, 255 - в Архангельской области. В других регионах России суточный прирост не превысил 250.

33 заболевших умерли за сутки в Краснодарском крае, по 28 умерших в Ростовской области и в Пермском крае. 26 - в Красноярском крае, 25 - в Нижегородской области, по 22 летальных исхода в Самарской области, Ставропольском крае. По 21 летальному случаю в Челябинской области, Алтайском крае. По 18 умерших в Воронежской, Московской и Саратовской областях. 17 - в Дагестане, по 16 - в Крыму, Волгоградской области. По 15 летальных случаев в Башкирии, Тюменской области, Пензенской области. По 14 умерших в Коми, Удмуртии, Иркутской области. По 12 - в Астраханской области, Оренбургской области, Новосибирской области. По 10 летальных случаев в Брянской области, Тульской области. По девять умерших в Чувашии, Мурманской области, Вологодской области. По восемь умерших в Липецкой области, Ульяновской области, Омской области. По семь - в Карачаево-Черкесии, Чечне, Смоленской области. По шесть - в Хакасии, Рязанской области, Ярославской области, Курской области. По пять умерших в Тыве, Сахалинской области, Ивановской области, Калужской области, Забайкальском крае. По четыре летальных исхода в Ямало-Ненецком АО, Якутии, Курганской области, Кемеровской области, Белгородской области, Владимирской области, Тверской области, Хабаровском крае. По три летальных исхода в Карелии, Адыгее, Мордовии, Татарстане, Ханты-Мансийском АО, Магаданской области, Тамбовской области, Приморском крае, Севастополе. По два - в Ненецком АО, Республике Алтай, Новгородской области, Кировской области, Еврейской АО, Костромской области, Орловской области, Ленинградской области, Камчатском крае. По одному умершему в Калмыкии, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Бурятии, Амурской и Архангельской областях.

Всего, по данным оперштаба, с начала пандемии в стране выявили 6 956 318 случаев коронавирусной инфекции, умерли 184 812 заболевших.

Роспотребнадзор сообщил, что всего в России были проведены больше 179,5 млн тестов на COVID-19, из них 448 тысяч - за последние сутки. Под наблюдением врачей сейчас находятся 1 207 922 человека.