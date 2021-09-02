Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 218,4 млн человек

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Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро четверга составило 218 435 582, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 543 213 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 39 396 239 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 642 081.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 32 857 937, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 439 529.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 20 804 215 заболевших, умерли 581 150 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 583,1. В США на 1 млн жителей скончались 1 980 человек, в Индии - 315, Бразилии - 2 712.