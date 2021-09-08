Землетрясение магнитудой 7,0 зарегистрировали в Мексике

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 7,0 зафиксировала Геологическая служба США на юге Мексике.

Эпицентр толчка залегал на глубине 12,5 км примерно в 10 км от курортного города Акапулько на Тихоокеанском побережье. Данных о возможных разрушениях и пострадавших не поступало.

Как сообщают местные СМИ, толчок заметно ощущался в столице страны Мехико, некоторые районы города остались без света. Национальный центр США предупреждения о цунами не исключил возможность возникновения волны.