Байден запланировал провести глобальный саммит по борьбе с COVID-19

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена планирует провести международный саммит, посвященный реагированию на пандемию COVID-19 и глобальным усилиям по вакцинации, сообщает Politico со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, США уже уведомили некоторые страны о своих планах, но официальные приглашения пока не разосланы.

Отмечается, что саммит будет приурочен к заседаниям Генеральной Ассамблеи ООН, намеченным на предпоследнюю неделю сентября.

Как сообщили собеседники издания, мероприятие будет включать обсуждения, направленные на улучшение координации по борьбе с коронавирусом в мире по целому ряду областей.

Так, будут обсуждаться пути улучшения производства и распространения вакцин и увеличения поставок кислорода в нуждающиеся страны, а также возможность международного сотрудничества в области исследований и разработок, связанных с COVID-19, заявили осведомленные источники.

С начала распространения коронавируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний превысило 4 586 188 человек. В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия. США остаются лидером по числу заразившихся и скончавшихся от болезни.