США по-прежнему считают "Северный поток" пагубной сделкой

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Вашингтон по-прежнему считает проект "Северный поток 2" плохой сделкой и продолжит принимать меры против него, сообщила в пятницу представитель Госдепартамента США Джалина Портер.

"Мы считаем, что это плохая сделка, продолжим выступать против этого газопровода: считаем его российским геополитическим проектом", - сказала Портер на брифинге, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать завершение строительства "Северного потока 2".

По ее словам, этот проект может плохо отразиться на Европе и "подрывает энергетическую безопасность значительной части евроатлантического сообщества".

Ранее в пятницу стало известно об окончании строительства газопровода "Северный поток 2". Как сообщил оператор проекта - компания Nord Stream 2 AG, далее будут проведены пусконаладочные работы, чтобы ввести газопровод в эксплуатацию до завершения текущего года.

Глава комитета бундестага по экономике и энергетике, депутат от партии "Левых" Клаус Эрнст назвал завершение строительства газопровода успехом.

Администрация США давно выступает против реализации "Северного потока 2" и неоднократно вводила санкции против судов и физических лиц, связанных со строительством газопровода.

"Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии.