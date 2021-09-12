Что случилось этой ночью: воскресенье, 12 сентября

Новый эпицентр заражения СOVID-19 в Китае, протесты против "санитарных паспортов" во Франции, поддержка Меркель газопровода "Северный поток 2"

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Китае выявили новый эпицентр заражения COVID-19. Им стала восточная провинция Фуцзянь, где в субботу зафиксировали 19 внутренних случаев заражения в городе Путянь и один - в городе Цюаньчжоу. Всего за минувшие сутки в КНР выявлено 46 новых инфицированных, 26 из них прибыли из-за рубежа.

- На улицы Франции вышло около 121 тыс. противников "санитарных паспортов". В Париже в манифестациях участвовали до 19 тысяч человек, полиция произвела 96 задержаний. Беспорядки произошли в районе Елисейских полей, пострадали трое правоохранителей. Противники "санитарных паспортов" выходят на улицы уже девятую субботу подряд, но их число в последние недели постоянно снижается.

- Меркель поддержала "Северный поток 2", отметив необходимость соблюдения интересов Киева. Канцлер Германии указала, что Украина должна остаться страной-транзитером российского газа после 2024 года и Берлин хочет гарантировать это в сотрудничестве с Вашингтоном. Об этом Меркель заявила на встрече с главой правительства Польши Матеушем Моравецким.

- В ЦВО указали, что пропавший в Кировской области солдат мог заблудиться. "По предварительной информации, в ходе следования с места несения дежурства в расположение воинской части военнослужащий отклонился от маршрута и заблудился", - отметили в пресс-службе Центрального военного округа. Ранее стало известно, что вооруженный срочник скрылся в неизвестном направлении в Кировской области.

- В Иране заявили о прибытии главы МАГАТЭ для переговоров. Рафаэль Гросси встретится с вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером и главой Организации по атомной энергии Ирана Мохаммедом Эслами. Его визит в Иран станет первым после вступления в должность президента страны Ибрахима Раиси. Сейчас переговоры о восстановлении СВПД приостановлены, но ранее в Тегеране заявляли, что готовы продолжить их после инаугурации Раиси.