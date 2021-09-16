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Киев недоволен тем, что ООН проигнорировала саммит "Крымской платформы"

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Организация объединенных наций проигнорировала саммит "Крымской платформы", который прошел в Киеве 23 августа, и не была на нем представлена по политическим мотивам, поэтому Украина будет говорить с руководством ООН о недопустимости такого отношения, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Это произошло абсолютно по политическим мотивам, и мы будем говорить с руководством Организации о недопустимости такого отношения, ведь ключевым заданием ООН является именно поддержка мира и безопасности", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в четверг.

Глава МИД Украины добавил, что ООН должна защищать принципы, а не интересы отдельных государств, которые нарушают международное право.

"Когда мы видим участие таких уважаемых организаций как Совет Европы, НАТО, ГУАМ (Организация за демократию и экономическое развитие - ИФ) в саммите "Крымской платформы", а ООН сознательно это мероприятие игнорирует, это говорит нам и о состоянии дел в самой организации, и о понимании ею своей роли и миссии в мире. Могу откровенно дипломатически сказать, что это неправильное понимание, которое мы будем изменять, потому что надо защищать принципы, а не интересы отдельных государств, которые нарушают международное право", - подчеркнул Кулеба.

Саммит "Крымской платформы"

В августе на Украине состоялся учредительный саммит так называемой Крымской платформы - формата консультаций и координации международных партнеров Киева с целью противодействия последствиям включения Крыма в состав России и возвращения полуострова под украинский контроль.

В 1991 году Крым после развала СССР остался в составе Украины в качестве автономной республики. В марте 2014 года он вошел в состав России после регионального референдума на фоне смены власти в Киеве. Украина считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Страны Евросоюза и США называют действия РФ аннексией, ввели санкции в отношении сотен компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.

Крымская платформа Украина ООН Дмитрий Кулеба Крым

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