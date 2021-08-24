Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

МИД РФ предупредил о последствиях участия некоторых стран в "Крымской платформе"

МИД РФ предупредил о последствиях участия некоторых стран в "Крымской платформе"
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Россия рассматривает участие отдельных стран и международных организаций в "Крымской платформе" как посягательство на свою территориальную целостность, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Как мы и предупреждали, будем вынуждены рассматривать участие отдельных стран, международных организаций и их представителей в "Крымской платформе" как посягательство на территориальную целостность Российской Федерации, что неизбежно соответствующим образом отразится на наших отношениях", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном во вторник на сайте российского внешнеполитического ведомства.

По ее оценке, упомянутая украинская инициатива - "чистой воды популизм, оторванный от реальности политический спектакль, имеющий целью лишь сохранение тематики временного пребывания Крыма в составе Украины в информационном пространстве".

В РоссииВ Кремле назвали саммит "Крымской платформы" крайне недружественным мероприятиемЧитать подробнее

Ранее во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с венгерским коллегой Петером Сиярто назвал "Крымскую платформу" "русофобской акцией". "Конечно, это русофобская акция, искусственно созданная, будут пытаться искусственно эти настроения поддерживать, чтобы подыграть ультрарадикальным неонацистским проявлениям в современной Украине", - заявил российский министр.

Он подчеркнул, что "Крымская платформа" - "абсолютно пустая, не имеющая никаких перспектив пропагандистская затея".

По словам министра, России известно о тех методах, которые "используются, чтобы принуждать союзников к такого рода бессмысленным акциям, поэтому для нас неудивительно, что такая ложнопонятая солидарность членов Евросоюза, членов НАТО, легла в основу этой идеи".

Ранее на Украине состоялся учредительный саммит так называемой Крымской платформы - формата консультаций и координации международных партнеров Киева с целью противодействия последствиям включения Крыма в состав России и возвращения полуострова под украинский контроль.

В 1991 году Крым после развала СССР остался в составе Украины в качестве автономной республики. В марте 2014 года он вошел в состав России после регионального референдума на фоне смены власти в Киеве. Украина считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Страны Евросоюза и США называют действия РФ аннексией, ввели санкции в отношении сотен компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.

МИД РФ Крымская платформа Крым Украина Мария Захарова

Новости по теме

Новости

Путин предложил запретить банкам списывать у должников соцвыплаты

Путин предложил выплатить по 15 тыс. руб. сотрудникам правоохранительных органов

Путин предложил выплатить по 15 тыс. руб. сотрудникам правоохранительных органов

Путин заявил о планах индексации пенсий в 2022 г. выше уровня инфляции

Минюст сообщил, что "Дождь" получил более 130 тыс. евро от ЕС

Минюст сообщил, что "Дождь" получил более 130 тыс. евро от ЕС

ЦИК исключил 8 кандидатов из списков ЛДПР, "Новых людей" и "Яблока"

В России на переработку идет лишь 4% твердых коммунальных отходов

В России на переработку идет лишь 4% твердых коммунальных отходов
Пандемия коронавируса

В центре "Вектор" сообщили о разработке универсальных антител ко всем штаммам COVID

В центре "Вектор" сообщили о разработке универсальных антител ко всем штаммам COVID

Twitter и Facebook оспорили штрафы за неудаление запрещенного контента

Twitter и Facebook оспорили штрафы за неудаление запрещенного контента

Путин уволил замглавы СКР Рассохова

Пандемия коронавируса

Центр Чумакова готовит вакцину от COVID против штамма "дельта"

Центр Чумакова готовит вакцину от COVID против штамма "дельта"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');