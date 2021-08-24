МИД РФ предупредил о последствиях участия некоторых стран в "Крымской платформе"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Россия рассматривает участие отдельных стран и международных организаций в "Крымской платформе" как посягательство на свою территориальную целостность, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Как мы и предупреждали, будем вынуждены рассматривать участие отдельных стран, международных организаций и их представителей в "Крымской платформе" как посягательство на территориальную целостность Российской Федерации, что неизбежно соответствующим образом отразится на наших отношениях", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном во вторник на сайте российского внешнеполитического ведомства.

По ее оценке, упомянутая украинская инициатива - "чистой воды популизм, оторванный от реальности политический спектакль, имеющий целью лишь сохранение тематики временного пребывания Крыма в составе Украины в информационном пространстве".

Ранее во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с венгерским коллегой Петером Сиярто назвал "Крымскую платформу" "русофобской акцией". "Конечно, это русофобская акция, искусственно созданная, будут пытаться искусственно эти настроения поддерживать, чтобы подыграть ультрарадикальным неонацистским проявлениям в современной Украине", - заявил российский министр.

Он подчеркнул, что "Крымская платформа" - "абсолютно пустая, не имеющая никаких перспектив пропагандистская затея".

По словам министра, России известно о тех методах, которые "используются, чтобы принуждать союзников к такого рода бессмысленным акциям, поэтому для нас неудивительно, что такая ложнопонятая солидарность членов Евросоюза, членов НАТО, легла в основу этой идеи".

Ранее на Украине состоялся учредительный саммит так называемой Крымской платформы - формата консультаций и координации международных партнеров Киева с целью противодействия последствиям включения Крыма в состав России и возвращения полуострова под украинский контроль.

В 1991 году Крым после развала СССР остался в составе Украины в качестве автономной республики. В марте 2014 года он вошел в состав России после регионального референдума на фоне смены власти в Киеве. Украина считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Страны Евросоюза и США называют действия РФ аннексией, ввели санкции в отношении сотен компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.