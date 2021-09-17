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Хроника последних дней СССР

Расследование гибели минчанина Бондаренко остановили из-за отсутствия фигурантов

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В Белоруссии приостановлено расследование гибели 31-летнего минчанина Романа Бондаренко, поскольку в деле не появилось обвиняемого, сообщила Генпрокуратура республики.

Меры по установлению лица, которого можно было бы привлечь к делу в качестве обвиняемого, продолжаются.

Бондаренко 11 ноября был избит во дворе собственного дома. Как сообщали СМИ, в тот вечер он вышел во двор, когда неизвестные начали там снимать бело-красно-белые ленты с забора. Началась потасовка. Бондаренко оттолкнули, он ударился головой. Неизвестные погрузили его в микроавтобус и увезли. Сообщалось, что его доставляли сначала в милицию, а затем он оказался в больнице с тяжелыми травмами и умер 12 ноября.

Генпрокуратура Белоруссии 18 февраля объявила, что возбуждено дело о гибели Бондаренко. Его расследовали по статье об умышленном причинении тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности гибель человека.

СК Белоруссии и президент Александр Лукашенко после гибели Бондаренко заявляли, что активист перед потасовкой был пьян. После этих заявлений портал TUT.BY опубликовал медицинский документ о том, что в крови Бондаренко было ноль промилле алкоголя. В связи с публикацией было возбуждено уголовное дело о разглашении врачебной тайны.

В начале марта анестезиолог-реаниматолог больницы скорой помощи Минска Артем Сорокин получил по этому делу два года лишения свободы с отсрочкой, а журналистка TUT.BY Екатерина Борисевич - шесть месяцев лишения свободы. Обоих оштрафовали.

Акции против насилия в Минске

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TUT.BY Белоруссия Роман Бондаренко Катерина Борисевич Генирокуратура Минск

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