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Хроника последних дней СССР

Бургомистром Берлина станет экс-министр, уличенная в плагиате

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Бургомистром Берлина по итогам земельных выборов, которые прошли в минувшее воскресенье одновременно с парламентскими, станет бывший министр Германии по делам семьи и молодежи Франциска Гиффай, которую прежде уличили в плагиате при написании диссертации.

На выборах в парламент Берлина победила Социал-демократическая партия Германии с Гиффай во главе списка, она получила 21,4% голосов, у "зеленых" оказалось 18,9%, у христианско-демократической партии - 18,1%, у "левых" - 14%, у правой "Альтернативы для Германии" - 8%, у "Свободной демократической партии" - 7,2%.

В июне комиссия Свободного университета Берлина лишила Гиффай докторской степени. Президиум университета единогласно принял такое решение после консультаций и проверки диссертации Гиффей. Перед этим она подала в отставку с поста министра из-за обвинений в плагиате.

Согласно заключению, научная степень была получена Гиффай посредством "введения в заблуждение относительно самостоятельности ее научной работы". В работе были использованы тексты и ссылки других авторов без соответствующих указаний.

Германия Берлин Франциска Гиффай

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