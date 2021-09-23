Еще один боевик заочно арестован в РФ по делу об убийстве российского пилота в Сирии

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы в четверг санкционировал заочный арест гражданина Сирии, причастного к гибели пилота Олега Пешкова, сбитого турецким истребителем над Сирией в ноябре 2015 года.

Суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета РФ о заочном аресте сирийца Адина бин Адана Рамадана, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

Ему заочно предъявлено обвинение по ст. 244 УК РФ (Надругательство над телами умерших), 105 УК РФ (Умышленное убийство), 208 УК РФ (участие в незаконном вооруженном формировании). Он объявлен в международный розыск.

С июля 2018 года Басманный суд Москвы выдал санкцию на заочный арест около 20 сирийцев, причастных к гибели российских военнослужащих в Сирии. Все они объявлены в международный розыск.

По данным СК, все фигуранты уголовного дела являются участниками запрещенной в РФ террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (Хайят Тахрир аш-Шам).

Как ранее сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом расследования, уголовные дела о гибели в Сирии пилотов Олега Пешкова и Романа Филипова, а также морского пехотинца Александра Позынича объединены в единое производство.

Гибель российских военных в Сирии

Су-24М Пешкова был сбит 3 ноября 2015 года турецким истребителем вблизи сирийско-турецкой границы в районе горной Латакии. Экипаж самолета катапультировался. Пешков погиб во время приземления на парашюте, его обстреляли боевики с земли. Пилоту посмертно присвоено звание Героя России.

При проведении операции по эвакуации летчиков Су-24М погиб морпех-контрактник Позынич.

3 февраля 2018 года боевики сбили из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) российский штурмовик Су-25СМ в зоне деэскалации "Идлиб". Пилот Филипов катапультировался, после приземления вступил бой, был тяжело ранен, а затем подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен. Он также удостоен звания Героя России посмертно.