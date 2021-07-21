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Военные РФ обвинили подконтрольных Турции боевиков в обстрелах в Сирии

Российский Центр по примирению призывает турецких военных, контролирующих территории в Сирии, выполнить взятые на себя обязательства

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Российские военные в Сирии зафиксировали за двое суток обстрелы со стороны подконтрольных Турции боевиков в провинциях Хасеке и Алеппо, в результате чего был ранен один сирийский военнослужащий и погибла женщина.

"Российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командование подразделений вооруженных сил Турции, осуществляющих контроль над территориями в Сирии, выполнить взятые на себя обязательства и обеспечить безопасность граждан", - заявил на брифинге в среду заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

По его словам, подконтрольные Турции боевики обстреляли в среду позиции правительственных сил в районе населенного пункта Телль-Тамер в северо-западной части провинции Хасеке. В результате был ранен один военнослужащий вооруженных сил Сирии.

Кроме того, 20 июля со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, совершен минометный обстрел населенного пункта Нубболь провинции Алеппо. В результате тяжелые ранения получили ребенок и женщина, которая позднее от полученных ранений скончалась.

"За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 29 обстрелов со стороны позиций (запрещенной в РФ) террористической группировки "Джабхат ан-Нусра" (в том числе по данным сирийской стороны - 26 обстрелов). В провинции Идлиб зарегистрировано 17 обстрелов, в провинции Латакия - семь обстрелов, в провинции Алеппо - два обстрела, в провинции Хама - три обстрела", - добавил Кулить.

Россия Турция Сирия Хасеке Алеппо

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