В Южной Корее поддержали предложение президента о запрете есть собачье мясо

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - В Южной Корее около 50 общественных организаций во вторник приветствовали предложение президента страны Мун Чжэ Ина рассмотреть введение запрета на употребление в пищу мяса собак, сообщает агентство "Рёнхап".

По его данным, Корейская ассоциация по защите животных и еще 44 общественные группы провели в Сеуле пресс-конференцию в поддержку плана Мун Чжэ Ина. Они выразили надежду на "незамедлительные ощутимые результаты".

"Долгожданный запрет на употребление в пищу мяса собак больше нельзя откладывать, несмотря на возражения небольшого числа владельцев ферм по разведению собак", - заявили защитники животных.

"Рёнхап" напоминает, что накануне президент Южной Кореи на встрече с премьер-министром Ким Бу Гёмом выразил предположение, что правительству, вероятно, следует тщательно рассмотреть запрет на употребление в пищу мяса собак. Встреча была посвящена плану по улучшению системы заботы о брошенных животных.

Как отмечается, в Южной Корее защитники прав животных и владельцы ферм по разведению собак расходятся во взглядах в отношении законодательства против забоя собак для употребления их мяса в пищу.

Телеканал Sky New в свою очередь сообщает, что пока неизвестно, когда рассмотрят предложение Мун Чжэ Ина и введут ли запрет на употребление собачьего мяса.